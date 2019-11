Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kirchengemeinde - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

Am Dienstagmorgen (19.11.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch bei der evangelischen Kirchengemeinde in Uedesheim.

Unbekannte waren in der Zeit zwischen Montag (18.11.), 19:30 Uhr, und Dienstag (19.11.), 07:30 Uhr, gewaltsam in das Kirchengebäude an der Rheinfährstraße eingestiegen. Anschließend verschafften sich die Täter Zutritt zu den dortigen Räumen. Hier hatten sie es unter anderem auf einen Beamer und einen Spendenkasten abgesehen, in dem sich etwas Kleingeld befand.

Die Kripo sicherte Spuren, deren Auswertung momentan noch andauert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um das Kirchenareal gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

