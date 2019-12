Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Flerke - Reitersattel und Trense gestohlen

Welver (ots)

Bei einem Einbruch in einem Pferdestall in der Flerker Straße in Flerke entwendete ein unbekannter Täter unter anderem einen Reitsattel und eine Trense. Um in die Stallung zu gelangen drückte er gestern, in der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 16.30 Uhr eine Außenscheibe zum Gebäude ein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

