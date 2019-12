Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Fahrradfahrer leicht verletzt

Werl (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer und circa 1.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall gestern, gegen 17.25 Uhr, auf der Hammer Straße. Ein 31-jähriger Werler Autofahrer befuhr die Hammer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Straße Neuwerk wollte er in diese abbiegen, übersah hierbei jedoch einen, ihn entgegenkommenden 59 Radfahrer aus Werl. In Folge des Zusammenstoßes kam der Fahrradfahrer zu Fall. Er wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

