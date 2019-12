Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Auf geparkten Wagen gefahren

Wickede (ots)

Heute, gegen 6.55 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Dortmund die Fröndenberger Straße in Fahrtrichtung Wickede. Nach einer Linkskurve fuhr er einem, am Fahrbahnrand geparkten Wagen, auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Biker über den Wagen geschleudert. Nach dem Zusammenstoß löste sich zudem noch seinen Helm. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 4.000 Euro geschätzt. (reh)

