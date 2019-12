Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - SEK Einsatz im Polizeigebäude

Soest (ots)

Immer wenn es besonders schwierig bei der Polizei wird, ist die Einsatzleitung darauf bedacht, Spezialisten einzusetzen. So auch am heutigen Vormittag. Gegen 10:00 Uhr meldete ein Zeuge einen nicht vollständig geschmückten Weihnachtsbaum im Vorraum der Soester Polizeiwache. Schnell entschloss sich der Einsatzleiter vor Ort, dass Spezialkräfte für diesen Einsatz angefordert werden mussten. Etwa 10 Minuten später erreichten die angeforderten, hoch motivierten Spezialisten den Einsatzort und begannen sofort mit der Arbeit. Mit glänzenden Augen standen zwei Polizistinnen hinter einer Glasscheibe auf der Wache. Sie konnten beobachten, wie der bislang etwas unvollständig geschmückte Baum immer schöner und schöner wurde. Nach wenigen Minuten hatten die Weihnachtsbaumprofis die Lage im Griff. Mit selbst angefertigtem Baumschmuck machten sie aus dem etwas traurigen Baum einen echten Hingucker. Nach dem Einsatz konnten die "Weihnachtsbaumretter" noch den Funk, die Gewahrsamszellen und einen Streifenwagen auf Herz und Nieren prüfen. Mit Malblättern und einem Polizeiteddy ausgestattet trat das Spezialeinsatzkommando bestehend aus der Regenwurm- und der Mäusegruppe der KITA am Wiesengraben den Heimweg an. Vielen Dank sagen die Polizistinnen und Polizisten der Wache in Soest! (lü)

