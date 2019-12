Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat aufgebrochen

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Am Dienstag, 3. Dezember, hebelten bislang unbekannte Täter, gegen 3 Uhr, einen Zigarettenautomaten an der Straße Fell auf. Um an den Automaten heranzukommen, beschädigten sie ebenfalls den dahinter stehenden Zaun. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Zigaretten und Münzgeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell