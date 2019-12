Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Erkelenz (ots)

Am Montag, 2. Dezember, ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 57 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 50-jährige Frau aus Erkelenz fuhr, aus Richtung Granterath kommend, mit ihrem Pkw VW auf der Bundesstraße 57. An der Einmündung zum Zubringer der Landstraße 19 bog sie nach links ab. Dabei bemerkte sie offenbar nicht den vorfahrtberechtigten Pkw Toyota eines 21-jährigen Mannes aus Erkelenz, der auf der Bundesstraße 57 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Im Einmündungsbereich zum Zubringer kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurde der Toyota auf die Gegenfahrbahn geschleudert und touchierte dort den Pkw Hyundai eines 58-jährigen Mannes aus Wegberg. Die 50-jährige Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Toyota Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden am Unfallort ambulant behandelt. An allen Fahrzeugen entstand hoher Schaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

