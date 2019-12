Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Aus einem Pkw, dieser stand an der Straße Am Kirchbruch, stahlen Unbekannte einen Mantel mit Geldbörse, Bargeld und Dokumenten, ein Notebook und eine Bluetoothbox. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 2. Dezember (Montag).

Ein Navigationsgerät wurde aus einem an der Breslauer Straße parkenden Fahrzeug gestohlen. Diese Tat ereignete sich ebenfalls in der Nacht zum 2. Dezember (Montag).

In derselben Zeit wurden eine Geldbörse und Bargeld aus einem Fahrzeug gestohlen, welches ebenfalls an der Breslauer Straße stand.

