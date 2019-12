Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Schere zugestochen

Soest (ots)

Ein 26-jähriger, am Möhnesee wohnhafter Mann, erlitt nach eigenen Angaben gestern, gegen 21.05 Uhr, auf dem Bahnhofsvorgelände in Soest eine Stichverletzung im Bereich seines Rückens, die durch den Einsatz einer Schere verursacht worden sein soll. Der Tatverdächtige stammt mutmaßlich aus dem Wohnumfeld des Opfers. Der Mann vom Möhnesee wurde mit einer oberflächlichen Verletzung in das örtliche Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

