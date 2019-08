Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe eines Lkw eingeschlagen

Erkelenz-Gerderhahn (ots)

Aus einem Lkw, der an der Straße In Gerderhahn abgestellt war, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (19. August) eine Packung Zigaretten. Dazu schlugen sie eine Scheibe des Fahrzeugs ein.

