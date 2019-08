Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gemeindezentrum

Erkelenz-Gerderath (ots)

In der Zeit vom 29. Juli (Montag) bis zum 18. August (Sonntag) drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Gemeindezentrum an der Straße Am Heiderfeld ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen eine Musikanlage. Ob noch weitere Gegenstände mitgenommen wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

