POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Frankenthal (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:40 kommt es im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Frankenthal leicht verletzt wird. Ein 81-jähriger Pkw Fahrer fährt vermutlich aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Motorradfahrer auf, wodurch dieser stürzt und auf den davor fahrenden Pkw rutscht. Der Motorradfahrer erleidet leichte Verletzungen. Durch den Unfall entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. EUR5500,-.

