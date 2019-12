Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbrecher im Heidekamp

Lippstadt (ots)

Ein Einbrecher schlug gestern, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr, bei einem Haus im Heidekamp zu. Er schob das Rollo der rückwertigen Terrassentür hoch und hebelten sie auf. Anschließend durchsuchte er die Wohnung im Erdgeschoss. Eine separate Wohnung im ersten Obergeschoss ging er ebenfalls an. Hierzu hebelten er die Wohnungstür auf und durchwühlte einige Räume. In beiden Fällen steht bislang noch nicht fest, ob der unbekannte Täter etwas entwenden konnte. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

