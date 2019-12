Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Rollerunfall durch Glätte

Werl (ots)

Am Donnerstagabend, um 22:15 Uhr, ist in der Krusestraße ein Rollerfahrer auf einer komplett mir Raureif überzogenen Straße gestürzt. Aufgrund der sich zugezogenen Verletzung musste der 16-jährige Jugendliche aus Werl in ein Krankenhaus zu einer ambulanten Behandlung gebracht werden. Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere bei Dunkelheit und während der schwierigen winterlichen Wetterverhältnisse große Vorsicht geboten ist. Die Geschwindigkeit sollte nicht nur der vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern auch der aktuellen Wetterlage angepasst werden. (jp)

