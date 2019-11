Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in die Pfälzerwaldhütte

Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Montag, 10:00 Uhr, bis Dienstag, 11:00 Uhr, vermutlich mit einem Stein ein Fenster der Pfälzerwaldhütte "Am Schmalstein" ein. Das Fenster konnte dann geöffnet werden und man gelangte so in den Schankraum. Es wurden alle Schubladen geöffnet, aber nicht durchwühlt. Ein durchsichtiges und zu 2/3 mit Münzgeld gefülltes Sparschwein wurde zurückgelassen. Auch sonst wurde nach bisherigem Stand nichts entwendet, was darauf schließen lässt, dass es die Täter wohl nur auf Bargeld abgesehen hatten. Der Schaden am Fenster wird auf 200 Euro taxiert. Zeugen, die im Zusammenhang mit Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

