Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am 11.11.2019 zwischen 07:30 Uhr und 09:45 Uhr wurde an einem silberfarbenen Opel-Corsa, der in der Gutenbergstraße 19 an der Stirnseite des Anwesens auf der mittleren der dort vorhandenen drei Parkflächen abgestellt war, der rechte hintere Kotflügel durch ein vermutlich ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er Fremdschaden in Höhe von ca. 600 EUR angerichtet hatte. Hinweise zur Unfallflucht bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

