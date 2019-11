Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Kiosk

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 11.11.2019, 18:30 Uhr bis 12.11.2019, 04:20 Uhr brachen unbekannte Täter in den Kiosk "Hilgard-Stubb" in der Hofenfelsstraße 36 ein, indem sie die Durchreiche an der linken Außenwand heraushebelten. Zuvor hatten die Täter - wie anhand der Spurenlage vermutet werden kann - offenbar erfolglos versucht, das Vorhängeschloss am linken Seiteneingang aufzubohren und über die gesicherte Dachluke in den Kiosk einzusteigen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, möglicherweise deshalb, weil der Kioskbetreiber die Zigaretten über Nacht nie im Kiosk belässt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs.

