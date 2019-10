Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in der Innenstadt Zeugenaufruf

In der letzten Nacht, 17.10.2019 auf den 18.10.2019, gab es zwei Einbruchstaten in der Bernwardstraße in Hildesheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter gegen 00:45 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft der Firma Edeka einzubrechen. Beim Versuch die Eingangstür aufzuhebeln, löste die Alarmanlage aus und die Täter verschwanden.

In eine Backfiliale in der Bernwardstraße kam es zur Vollendung der Tatausführung. Unbekannte Täter stiegen in dem Tatzeitraum zwischen 20:30 Uhr und 04:30 Uhr über die Haupteingangstür in den Verkaufsraum ein und nahmen die Kasse mit auf ihre Flucht.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, dass mit den Taten in Verbindung stehen könnte, wird gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 zu informieren.

