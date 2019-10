Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (leh): Am 17.10.2019, in dem Zeitraum von 08:15Uhr bis 16:20Uhr, kam es auf dem Parkplatz vom REWE-Supermarkt in der Bodenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz wurde ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug touchiert. Bei diesem Fahrzeug ist ein Schaden an der rückwärtiges Stoßstange festzustellen. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 500EUR. Wenn Sie Hinweise auf den Verkehrsunfallflüchtigen haben, dann kontaktieren Sie bitte das PK Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-901-0).

