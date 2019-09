Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Flucht vor Polizei, Einbrüche Feuerwehreinsatz, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Lauchheim: Zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und rund 5000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag ereignete. Ein 45-jährigern Hyundai-Fahrer fuhr in der Lippacher Straße gegen 13.15 Uhr auf den Opel einer 48-Jährigen auf. Diese sowie ihr 69 Jahre alter Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu.

Aalen-Wasseralfingen: Mit Baum kollidiert

Mit einem umgestürzten Baum kollidierte am frühen Montagmorgen ein Pkw-Lenker als er gegen 1.30 Uhr die Stiewingstraße in Richtung Aalen-Innenstadt befuhr. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 11 Mann zur Beseitigung des Baumes im Einsatz.

Aalen: BMW-Lenker flüchtet bei Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend sollte ein 24-jähriger BMW-Lenker gegen 22.50 Uhr im Bereich der Osterbucher Steige einer routinemäßigen Polizeikontrolle unterzogen werden. Der Mann hielt aber nicht an, sondern flüchtete über die Obere Bahnstraße zur Robert-Bosch-Straße und von dort über den Rombachtunnel auf die Westumgehung (B29) in Richtung Westhausen. Auf der Umgehung versuchte er den Polizisten mit weit über 200 km/h davon zu rasen und überholte dabei trotz Überholverbots andere Verkehrsteilnehmer. Schließlich wurde die Fahrt durch eine Straßensperre der Polizei im Bereich Oberalfingen gestoppt. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges konnten im Motorraum Anbauteile festgestellt werden, die darauf schließen lassen, dass das serienmäßig über 300 PS starke Fahrzeug einer zusätzlichen Leistungssteigerung unterzogen wurde. Der Fahrzeuglenker musste seinen Führerschein abgeben, sein BMW wurde beschlagnahmt. Als Motiv gab der 24-Jährige an, keine Lust auf die Kontrolle gehabt zu haben. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des BMW-Lenkers gefährdet wurden werden gebeten, sich mit der Polizei in Aalen unter Tel.07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Neresheim: Unfall beim Einfahren

Beim Rückwärtsausfahren aus einer Hofeinfahrt auf die Kösinger Straße beschädigte ein 34-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw BMW am Sonntag, gegen 12.40 Uhr einen geparkten Pkw Opel, der am Fahrbahnrand abgestellt war. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Versuchter Diebstahl von Kraftstoff

Am Samstagabend versuchte ein Unbekannter gegen 22 Uhr aus dem Tank eines Lkw, der in der Kochertalstraße abgestellt, Kraftstoff abzuzapfen und zu entwenden. Als der Fahrzeuglenker, der durch Geräusche geweckt wurde, den Täter ansprach, flüchtete dieser. Beschreibung des Tatverdächtigen: Männlich, trug eine schwarze Hose sowie eine karierte Jacke und hatte kurze schwarze Haare. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Dewangen: Brennende Gasflasche - Feuerwehreinsatz

Am Samstag rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen in die Straße Bachwiesen aus, nachdem dort in einer Garage eine Gasflasche durch eine defekte Dichtung in Brand geraten war. Die Feuerwehr löschte den Brand. In der Garage entstanden lediglich Rußflecken an der Decke. Der Hausbesitzer blieb wohl unverletzt, er wurde von Rettungskräften vor Ort vorsorglich untersucht.

Aalen-Wasseralfingen: Roller-Lenker stürzt und verletzt sich leicht

Als am Samstagnachmittag ein 22-jähriger Roller-Lenker gegen 17.20 Uhr die Wilhelmstraße in Richtung Aalen befuhr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen den rechten Bordstein. Er stürzte auf den Gehweg und verletzte sich leicht. Am Roller entstand Sachschaden von ca. 300 Euro.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte am Samstagnachmittag ein 60-jähriger Fahrzeuglenker, als er auf der Wellandstraße gegen 16 Uhr vom rechten Fahrstreifen auf die Linksabbiegespur in Richtung B 29 wechselte und mit einem dort fahrenden 33-jährigen Pkw-Lenker kollidierte.

Jagstzell: Unfall beim Überholen

Am Samstagnachmittag wollte gegen 14 Uhr eine 22-jährige Sprinterfahrerin auf der B290 eine Fahrzeugkolonne überholen. Währen ein anderer Verkehrsteilnehmer aus der Kolonne links blinkte wich die Frau in den Grünstreifen aus, lenkte zurück und stieß in der Folge mit einem vorausfahrenden Anhänger eines Traktors zusammen. Bei dem Unfall, der sich zwischen Jagstzell und Randenweiler ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Ellwangen: Einbruch in Firmengebäude

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangte ein Unbekannter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in den Bürotrakt einer Firma im Mühlgraben. Hier hebelte er mehrere Bürotüren auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Aus einer vorgefundenen Geldkassette in einer Schublade wurde ein kleiner Geldbetrag entwendet. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Riesbürg: Wildunfall Mit einem Reh kollidierte am Sonntagabend ein 22-jähriger VW-Lenker, als er gegen 19.15 Uhr die K 3314 befuhr. Das Reh wurde dabei getötet. Am Fahrzeug entstand Schaden von ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde ein silberner Audi A1 im Bereich der Heckklappe zerkratzt, der in der Straße Im Fichtenbuck im Bereich einer Wendeplatte abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher werden beim Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen genommen.

Ellwangen-Pfahlheim: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagabend, 23 Uhr und dem frühen Samstagmorgen, 3.15 Uhr wurde ein schwarzer Pkw VW Polo von einem unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken beschädigt. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Straße Breiter Weg abgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellenberg: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 kam es am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr zu einem Auffahrunfall. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen war eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende 31-jähriger Pkw-Lenker mit ihrem Opel bei stockendem Verkehr auf eine 36-jährigen BMW-Lenkerin aufgefahren. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Zu schnell und mit Alkohol Unfall verursacht

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam am frühen Sonntagmorgen ein unter Alkoholeinwirkung stehender 27-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Ford Mustang gegen 3.25 Uhr auf der Hans-Feinstraße in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung. Der Pkw wurde anschließend durch die hohe Geschwindigkeit über die Böschung geschleudert, prallt dort nach ca. 10 Metern gegen einen aufgeschütteten Erdwall, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeuglenker sowie seine 27 und 31 Jahre alten Mitfahrer wurden schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Heubach war mit 17 Mann im Einsatz. Der Schaen wird auf 40.000 Eur beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Radfahrer verletzt

Weil ein 81-jähriger Radfahrer beim Befahren der Straße Schmiedeberg zu stark abbremste, stürzte er gegen 19 Uhr von seinem Rad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Lorch: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde in der Hohgartenstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw von einem unbekannten Fahrzeuglenker beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von 1500 Euro. Evtl. kann es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Bus gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Rehnenhof/Wetzgau: Zwei Bäume abgesägt

Auf dem Gelände Himmelsgarten wurden zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag Im Bereich des großen Schotterplatzes beim Himmelsstürmer zwei Bäume von Unbekannten umgesägt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit fuhr am Samstagnachmittag eine 36-jährige BMW-Lenkerin gegen 14.15 Uhr auf der Buchstraße auf einen 50-jährigen VW-Lenker auf, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Am Samstagvormittag wollte eine unbekannte Fahrzeuglenkerin gegen 10.50 Uhr von der Pfitzerstraße aus in den Kreisverkehr Baldungstraße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines darin fahrenden Roller-Lenkers, der stark abbremste, um eine Kollision zu vermeiden und stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben, der von einer älteren Dame gelenkt wurde. Diese setzte ihre Fahrt in Richtung Baldungsstraße/Remsstraße fort. Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Am Sonntagabend wurde zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Böbinger Straße eingebrochen. Der Einbrecher durchwühlte und durchsuchte mehrere Zimmer und entwendete unter anderem Bargeld und Lebensmittel. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Im Verdacht steht ein 30 bis 40 Jahre alter Mann, 1,65 Meter groß, der Bluejeans und ein graues Sweatshirt trug. Dieser ließ sich von einem Taxi zum Bahnhof nach Schwäbisch Gmünd fahren. Weitere Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung

Ein 53 Jahre alter Mann brachte am frühen Sonntagmorgen zur Anzeige, dass er gegen 2.40 Uhr von drei Männern aus einem Taxi gezogen und danach mit Füßen getreten worden zu sein. Hierbei wurde er verletzt, musste sich aber zunächst nicht in ärztliche Behandlung begeben. Die drei Männer sollen 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren zwei Fahrzeuge gestreift

Rund 8000 Euro Schaden verursachte am Samstagvormittag eine 75-jährige Pkw-Lenkerin, als sie gegen 10 Uhr auf der Gutenbergstraße zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beim Vorbeifahren streifte.

