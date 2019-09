Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, aggressiver Bahnfahrer, Einbrüche, Autos beschädigt & Mann von Personengruppe attackiert

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfallflucht I

Zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 13:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Buchhaldenstraße geparkten Peugeot und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto entstanden ca. 250 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht II

Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 10 Uhr in der Badstraße einen geparkten BMW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am BMW wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151 950422.

Winnenden: Fahrrad kontra Pkw

Glück im Unglück hatte ein 25 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag. Gegen 11:30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Mountainbike die Kreisstraße 1914 von Bürg in Richtung Baach entlang. Hierbei kam er im Bereich einer Kurve zu weit nach links und kollidierte mit dem Daimler einer 80-jährigen Frau. Der Mann blieb beim Unfall unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Aggressiver Bahnfahrer

Gegen 8:40 Uhr wurde am Samstagmorgen im Zug zwischen Stuttgart und Aalen ein 37-jähriger Mann ohne gültigen Fahrschein kontrolliert. Da der Mann zudem offensichtlich stark betrunken und aggressiv war, wurde die Polizei hinzugezogen. Als dem Mann am Schorndorfer Bahnhof von den Beamten der Gewahrsam erklärt wurde, wehrte sich dieser dagegen und beleidigte die Polizisten. Auch im Polizeirevier leistete der Mann Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und spuckte in Richtung der Beamten. Er muss nun gleich mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Rudersberg: Jugendliche brechen in Ölmühle ein

Drei bislang unbekannte Jugendliche brachen am Samstagmittag in die Ölmühle Michelau ein und beschädigten dort diverse historische Gegenstände. Weiterhin entwendeten sie Stühle und Getränke. Als sie gegen 15 Uhr von einem Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie in Richtung Miedelsbach. Der Polizeiposten Rudersberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den drei Jugendlichen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07183 929316 oder direkt beim Posten zu melden.

Welzheim: Betrunkener versucht zu flüchten

Kurz nach Mitternacht wollten Beamte des Polizeireviers Schorndorf am Sonntag in der Aichstruter-Sägmühle den Fahrer eines Audis einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser war verdächtig, kurz zuvor in Stuttgart einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und anschließend weitergefahren zu sein. Als die Polizisten aus ihrem Fahrzeug ausstiegen, gab der Mann Gas und versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Die Streife nahm die Verfolgung auf und versuchte mehrfach, den Mann zum Anhalten zu bewegen. Auf der Kreisstraße 1894 verlor der Audi-Fahrer letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 33-jährige Fahrer, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde hierbei leicht verletzt. An seinem Audi entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann mit 2,6 Promille deutlich betrunken war. Neben einer Blutprobe musste er auch gleich seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet eine Strafanzeige.

Urbach: Einbruch in Schreinerei

Zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 12 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in eine Schreinerei in der Wasenmühle ein und entwendeten Wertgegenstände im Wert von rund 100 Euro. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden hingegen dürfte um ein Vielfaches höher sein. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Plüderhausen: Auto zerkratzt

Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Sonntag, 12:15 Uhr einen im Falkenweg geparkten BMW auf der linken Fahrzeugseite und verursachte so einen Schaden von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181 2040.

Schorndorf-Weiler: Heckscheiben eingeworfen

Vermutlich aus einem Fahrzeug heraus warfen bisher unbekannte Täter am Sonntagabend, gegen 23 Uhr die Heckscheibe eines in der Lortzingstraße geparkten Renault mit einem Betonstein ein. Eine Anwohnerin hörte zur Tatzeit drei dumpfe Schläge und ein Fahrzeug, das mehrfach mit hoher Geschwindigkeit die Straße hin und her fuhr. In der Stettiner Straße wurde bei drei weiteren Pkw die Heckscheibe mittels Stein eingeworfen. Tatzeitraum war hier zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 5:30 Uhr. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft.

Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun Zeugen und evtl. weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Backnang: Auffahrunfall

Infolge Unachtsamkeit ist es am Sonntagnachmittag in der Donaustraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 30 Jahre alter VW-Lenker war um 16:20 Uhr auf einen vorausfahrenden Skoda eines 38-Jährigen aufgefahren, wodurch ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstanden ist.

Fellbach: Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat am Sonntagnachmittag ein 44 Jahre alter Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto erlitten. Der Radfahrer war um 14:43 Uhr aus Waiblingen kommend auf einem Feldweg in Richtung Uhlandstraße unterwegs, als er an einer Kreuzung von einem VW eines 41-Jährigen erfasst wurde, der von Richtung Blumenstraße unterwegs war. Er wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf circa 2.500 Euro beziffert.

Schorndorf: Mann von Personengruppe attackiert

Leichte Verletzungen hat am Sonntag ein 38 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung mit einer jugendlichen Personengruppe erlitten. Der Mann war gegen 18:20 Uhr am Busbahnhof von mehreren Personen zunächst verbal und anschließend körperlich angegangen worden, in dessen Verlauf sie mit Fäusten nach ihm schlugen. Zwei alarmierte Streifenbesatzungen konnten noch drei Jugendliche, im Alter von 15 und 16 Jahren, sowie einen 19-Jährigen antreffen. Die Tatverdächtigen wurden zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell