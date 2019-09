Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand einer landwirtschaftlichen Maschine - Versuchter Einbruch - Fahrzeuge beschädigt - Altöl ausgelaufen - Bagger unbefugt benutzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunsicheres Fahrzeug auf der Autobahn

Am Montag um 04:25 Uhr wurde auf der Autobahn A6, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen, durch eine Polizeistreife ein rumänischer PKW mit Anhänger gestoppt. Der 29-jährige VW Lenker fuhr komplett ohne Beleuchtung, lediglich mit eingeschalteter Warnblinkanlage in Richtung Heilbronn. Eine Weiterfahrt wurde untersagt, bis die Beleuchtungseinrichtung an dem Gespann wieder funktioniert.

Crailsheim: Fahrzeuge beschädigt

Am Sonntag um 21:10 Uhr wurde festgestellt, dass an drei Fahrzeugen in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße jeweils die Außenspiegel beschädigt / abgeschlagen wurden. An jedem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Ein schwarzes Fahrrad der Marke Bulls Windtail 2018 wurde am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 22:20 Uhr am Postgebäude am ZOB in der Worthingtonstraße entwendet. Der Wert des Rades liegt bei etwa 400 Euro.

Crailsheim: Unfall im Mittleren Weg

Ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW BMW eines 24-Jährigen und einem VW Polo einer 23-Jährigen am Sonntag um 15 Uhr im Mittleren Weg.

Kreßberg: Brand einer landwirtschaftlichen Maschine

Am Sonntag um 12:40 Uhr geriet ein Teleskoplader in der Dorfstraße, im Bereich des Motorraumes, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Die Feuerwehr Kreßberg, die mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten vor Ort kam, löschte das Fahrzeug ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Schrozberg: Wildschwein erfasst

Zwischen Speckheim und Schrozberg erfasste am Samstag um 21:40 Uhr ein 75-Jähriger mit seinem PKW Renault ein Wildschwein, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Tier rannte nach dem Unfall weiter. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Sonntagmittag, 15 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter eine Tür in der Straße Landgraben aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Wolpertshausen: Unfall beim Einparken

Zu einem Unfall beim Einparken kam es am Sonntag um 14:25 Uhr auf einem Parkplatz in der Birkenstraße. Eine 81-jährige VW-Fahrerin fuhr versehentlich vorwärts, anstatt rückwärts und prallte dabei gegen einen geparkten PKW Ford und einen Fahnenmast. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Sonntag um 15:45 Uhr kam es zu einem Unfall in der Gaildorfer Straße. Auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle erkannte ein 19-Jähriger im Gegenverkehr einen Freund. Daraufhin bremste er seinen Toyota stark ab, um mit diesem sprechen zu können. Hierbei achtete der junge Fahrer nicht darauf, dass hinter ihm ein 28-jähriger Motorradfahrer fuhr, welcher deswegen mit seiner Honda auf den PKW auffuhr. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wolpertshausen: Reh erfasst

Ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro und ein totes Reh sind die Bilanz eines Unfalls auf der K2553, zwischen Haßfelden und Wolpertshausen, am Sonntag um 06:20 Uhr. Auf Höhe der Steinäckerstraße erfasste die 28-jährige VW Golf-Lenkerin das Tier, welches die Fahrbahn queren wollte.

Satteldorf: Aufgefahren

Am Samstag um 12 Uhr fuhr ein 57-jähriger Lenker eines PKW BMW aus Unachtsamkeit auf einen davor stehenden VW Golf auf. Bei dem Unfall, der sich in der Industriestraße ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Sulzbach-Laufen: Altöl ausgelaufen

Am Samstag um 18:30 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz LKW mit Tankaufbau und einem Anhänger mit Tank die Hauptstraße in Richtung Gaildorf. In einer scharfen Linkskurve kippte der Anhänger nach rechts um. Hierbei ergossen sich etwa 50 - 100 Liter Altöl auf die Straße. Die Feuerwehr Sulzbach-Laufen kam mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich sowohl um das ausgelaufene, als auch um das Öl in dem Tank. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Bagger unbefugt benutzt

Zwischen Donnerstag und Samstag wurde ein Bagger, welcher in der Geschwister-Scholl-Straße abgestellt war, unbefugt in Gebrauch genommen. Mit der Baggerschaufel wurde ein Baum um gedrückt, so dass dieser anschließend auf den Bagger fiel. Hinweise auf den unbefugten Gebrauch des Baggers nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Fahrrad kollidiert mit PKW

Am Samstag um 12:35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer die Mühlstraße in Richtung L2218. Hierbei missachtete der Radfahrer auf Höhe der Mauerstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW Audi. Bei der Kollision entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gaildorf: Heckscheibe eingeschlagen

An einem PKW Hyundai, welcher zwischen Freitagabend und Samstagmittag in einer Tiefgarage in der Straße in der Au abgestellt war, wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Schwäbisch Hall: Rauchender Stromverteilerkasten

Am Samstag um kurz vor 14:15 Uhr wurde festgestellt, dass es aus einem Stromverteilerkasten im Seeweg rauchte. Durch die Stadtwerke wurde der Kasten zunächst vom Strom genommen und anschließend durch die Feuerwehr Schwäbisch Hall, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort kamen, gelöscht. Es stellte sich heraus, dass es in dem Kasten aufgrund eines technischen Defektes zu der Rauchentwicklung kam.

Schwäbisch Hall: Person von PKW erfasst

Am Freitag um 15:25 Uhr trat ein 40-jähriger Mann unvermittelt zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn des Aschenhauswegs, wo er von einem Mercedes-Benz Vito einer 31-jährigen Fahrerin erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der Mann wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gaildorf: PKW kommt von Fahrbahn ab

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Samstag um kurz vor 02:40 Uhr ein PKW Skoda Octavia eines 22-Jährigen von der Fahrbahn der B298 ab. Der PKW beschädigte zwei Leitpfosten. Zudem wurde an dem Fahrzeug die Ölwanne komplett aufgerissen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell