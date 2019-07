Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Ehepaar von der Justiz getrennt

Saarbrücken (ots)

Während der Einreisekontrolle des Flixbuses aus Paris stellten Beamte der Bundespolizei am Freitagabend, den 5. Juli 2019 in Saarbrücken ein serbisches Ehepaar fest. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der beiden stellte sich heraus, dass beide einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz offen haben. Da beide den haftbefreienden Betrag von gesamt 1640 EUR nicht bezahlen konnten, wurde der Mann für die nächsten 40 Tage in die Justizvollzugsanstalt Ottweiler und seine Ehefrau für 60 Tage in die Justizvollzugsanstalt für Frauen nach Zweibrücken gebracht.

