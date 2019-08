Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Schäden wegen Unwetter - Enkeltrick - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der K 1900 bei Käsbach begegneten sich am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr ein Pkw Audi und ein VW im Kurvenbereich. Weil vermutlich beide Autofahrer sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielten, streiften sich die Fahrzeuge, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 20000 Euro entstand.

Murrhardt: Von Fahrbahn abgekommen - Auto zuvor entwendet

Ein 20-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 12 aus Richtung Berliner Straße kommend einen Kreisverkehr. Dabei war er zu schnell, woraufhin er die Kontrolle verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Sulzbacher Straße gegen ein Verkehrszeichen prallte. Dabei wurde der junge Autofahrer leicht verletzt. Sein 16-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Beide Insassen waren nach dem Unfall zunächst fußläufig geflüchtet, konnten jedoch alsbald von der Polizei unweit der Unfallstelle festgestellt werden. Bei den Ermittlungen stellte es sich heraus, dass das Auto zuvor entwendet wurde und der 20-Jährige ohne Führerschein am Steuer saß. Die verursachten Schäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf ca. 4000 Euro. Die Ermittlungen zum Diebstahl dauern an.

Oppenweiler: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein 24-jähriger Ford-Fahrer beschädigte am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufmarkts in der Hauptstraße beim Ausparken einen Pkw Audi. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Unfallverursacher unter Drogeneinfluss stand. Es wurde deshalb zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung bei dem jungen Autofahrer veranlasst. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Dem jungen Autofahrer drohen nun führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Fellbach: Auffahrunfall

Ein 52-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 16 Uhr die Ludwigsburger Straße in Richtung Oeffingen. Auf Höhe des Stadions fuhr er infolge Unachtsamkeit einem Pkw Toyota auf. Dabei verletzte sich der 52-Jährige leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. Der Skoda wurde abgeschleppt.

Fellbach: Abgedeckte Dächer

Infolge des Unwetters wurden am Dienstagabend einig Dächer abgedeckt. Umherfliegende Gegenstände und Dachziegel beschädigten auch geparkte Autos. In der Christofstraße waren gleich drei benachbarte Gebäude von derartigen Vorfällen betroffen. Die örtliche Feuerwehr war deshalb auch im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Unwetter nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Summe der entstanden Schäden ist bei der Polizei nicht bekannt.

Fellbach: Einbrüche in Bäckereifilialen

In der Schulstraße in Oeffingen und in der Fellbacher Straße in Schmiden wurde in der Nacht zum Mittwoch in zwei Bäckereifilialen eingebrochen. Die Diebe entwendeten dort aus den Kassen mehrere hundert Euro. Die Einbrüche wurden am Mittwochmorgen zu Geschäftsbeginn bemerkt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Schmiden übernommen. Wer in der Nacht Verdächtiges beobachten konnte, das in Tatzusammenhang stehen könnte, sollte sich nun bitte unter Tel. 0711/9519130 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Fellbach: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Gegen 13 Uhr übersah ein 35 Jahre alter Lexus-Fahrer am Dienstag beim Einfahren in den Kreisverkehr Bühlstraße / Brückstraße eine 51-jährige Fahrerin eines Motorrollers und kollidierte mit dieser. Die Frau stürzte nach dem Unfall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Der entstandene Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Betrüger schlagen zu

Leider wieder einmal erfolgreich waren Enkeltrickbetrüger am Dienstagnachmittag in Waiblingen. Eine 83 Jahre alte Dame erhielt gegen 14 Uhr einen Anruf von einer vermeintlichen Freundin, die nach einem Wohnungskauf dringend Geld für den Notar benötigen würde. Die Seniorin sagte ihre Hilfe zu und fuhr mit einem Taxi zu ihrer Bank, wo sie einen fünfstelligen Geldbetrag abhob. Das Geld wurde wenig später von einer angeblichen Freundin der Anruferin abgeholt. Erst später, als sich die Frau einem Bekannten offenbarte, fiel der Betrug auf. Die Abholerin des Geldes wurde wie folgt beschrieben: ca. 165 cm groß, etwa 40 Jahre alt, korpulent, osteuropäisches Äußeres, hatte schwarze, lange zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare, trug eine dunkle Stoffhose und führte eine braune Leinentasche mit sich, in der sie das Geld verwahrte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. Wie Sie sich vor solchen oder ähnlichen Betrugsmaschen schützen können, erfahren Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Waiblingen: Auffahrunfall

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, kurz nach 22 Uhr auf der Westumfahrung. Ein 19 Jahre alter VW-Fahrer fuhr bei schlechter Sicht auf den vor ihm fahrenden Nissan eines 52 Jahre alten Mannes auf. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Unwetterschaden

Ein umgestürzter Baum verursachte am Dienstag, gegen 22 Uhr in der Düsseldorfer Straße einen Sachschaden von rund 20.000 Euro. Beschädigt wurden drei geparkte Fahrzeuge sowie ein Zaun.

Leutenbach: Diebstahl von Europaletten

Gegen 22:30 Uhr entwendete am Mittwoch (31.07.2019) ein bisher unbekannter Dieb insgesamt 6 Europaletten vom Gelände einer Firma in der Maybachstraße. Der Dieb ist ca. 50 Jahre alt, männlich, hat eine korpulente Statur, ist ca. 180-185 cm groß und hat eine Kurzhaarfrisur. Zur Tatzeit trug er eine ¾-Hose. Abtransportiert wurden die Paletten mit einem hellen Pkw Kombi mit Heckflügeltüren. Auf der rechten Seite des Fahrzeugs befindet sich ein Firmenlogo mit einem Kreis und dem Buchstaben "Z". Hinweise auf den Dieb bzw. dessen Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 15:15 Uhr und 16:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag einen in der Oberen Hauptstraße geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Als die Fahrerin des Golfs wieder zum Auto kam, befand sich an ihrem Pkw ein Zettel mit dem Kennzeichen des angeblichen Unfallverursachers. Das dort genannte Kennzeichen ist allerdings nicht vergeben. Der Zeuge, der die Notiz am Pkw hinterlassen hat sowie evtl. weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell