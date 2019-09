Polizeipräsidium Aalen

Pkw überschlagen - 2 schwer Verletzte Hüttlingen Ein 20-jähriger Opel-Lenker befuhr am Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr, die B 19 in Richtung Abtsgmünd. Auf Höhe Niederalfingen kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einem Busch. Anschließend überschlug sich der Opel mehrfach. Beide Fahrzeuginsassen wurden in ihrem Pkw eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik eingeliefert werden musste. Sein 18-jähriger Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in eine örtliche Klinik. Die B 19 musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. An dem Opel entstand ein Schaden von 15000 Euro.

