Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze ( fri ) : Am Mittwoch den 16.10.2019 in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 18:10 Uhr ereignete sich auf dem Parkstreifen vor der Hauptstraße 9 in Elze ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den linken Außenspiegel des PKW einer 51-jährigen Harsumerin und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell