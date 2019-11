Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wieder zwei Autos mutwillig beschädigt

Pirmasens (ots)

Ein BMW 318i Cabrio wurde zwischen Sonntag, 03:00 Uhr, und Montag, 12:30 Uhr, in einer unverschlossenen Garage in der Tiroler Straße rundum zerkratzt. Am gestrigen Montag war ein schwarzer 3er BMW zwischen 08:50 Uhr und 18:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Klosterstraße in Richtung Horebstraße geparkt. Die Fahrerin stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass der linke Außenspiegel verdreht war und das Plastikgehäuse samt Spiegelglas neben dem Fahrzeug lag. Aufgrund des Schadensbildes muss davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um eine Unfallflucht handelt, sondern dass der Spiegel mutwillig beschädigt worden ist. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

