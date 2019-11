Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht nach Außenspiegelkollision

Lemberg (ots)

Gestern, gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 29jähriger Pkw-Fahrer mit einem Skoda die K39 in Richtung Ruppertsweiler. In einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein roter Kastenwagen entgegen, der sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt. Die beiden Außenspiegel der Fahrerseiten kollidierten und rissen beide ab. Der Fahrer des roten Kastenwagens setze unbeeindruckt seine Fahrt fort. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

