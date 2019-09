Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Einbruch in Gaststätte

Bellheim (ots)

Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Höhe entwendeten Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte im Bereich der Hauptstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 5.9 bis 12.09.2019. Die in der Gaststätte aufgestellten Spielautomaten sowie ein Zigarettenautomat wurden aufgebrochen. Wie der bzw. die bis dato unbekannten Täter in die Gaststätte gelangten ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell