IM-MV: Presseeinladung/Informationsbesuch von Bundesinnenminister Horst Seehofer im Waldbrandgebiet rund um Lübtheen/Mecklenburg-Vorpommern/

Auf folgenden Termin des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird hingewiesen:

am Mittwoch, 10. Juli 2019, wird sich der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, Horst Seehofer, im Waldbrandgebiet in Lübtheen/Mecklenburg-Vorpommern über den Stand der Brandbekämpfung und die Unterstützungsarbeit seitens des Bundes unterrichten und sich mit Landes- Innenminister Lorenz Caffier und weiteren Verantwortlichen austauschen. Der Bund unterstützt Mecklenburg-Vorpommern bei der Waldbrandbe- kämpfung mit vielfältigen Maßnahmen. Operativ bringen sich Technisches Hilfswerk, Bundeswehr und Bundespolizei mit ihren Ressourcen bei der Brandbekämpfung ein. Mit dem Gemeinsamen Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastro- phenhilfe unterstützt der Bund bei der Koordinierung der nationalen und ggf. internationalen Hilfeleistungen.

Zeit: Mittwoch, 10. Juli 2019, 16:15 Uhr

Ort: Amtsstraße 1, 19249 Lübtheen.

Ablauf: 15:00 - 15:30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter

15:30 Uhr Fahrt für Medienvertreter zum Munitionszerlegebetrieb, 19249 Jessenitz-Werk

16:15 Uhr Auftaktbilder: Besuch des Munitionszerlegebetriebes in 19249 Jessenitz-Werk zusammen mit Minister Caffier

anschließend Auftaktbilder: Besprechung im Lagezentrum (Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, Amts- str. 1, 19249 Lübtheen) mit Minister Lorenz Caffier und lokalen Verantwortlichen

ca. 18:00 Uhr Pressekonferenz im Bürgerhaus neben der Freiwilligen Feuerwehr (Ernst-Thälmann-Platz 6, 19249 Lübtheen).

Zur Akkreditierung beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise: Eine vorhergehende namentliche Anmeldung bei der BMI-Pressestelle ist für die Berichterstattung von dieser Veranstaltung zwingend erforderlich. Jahresakkreditierungen des Bundespresseamtes oder jegliche andere Dauerakkreditierungen gelten für diesen Termin nicht. Bitte melden Sie sich unter Angabe von Name, Vorname, Medium, Geburtsdatum und -ort bis Dienstag, 9. Juli 2019, 13 Uhr, unter presse@bmi.bund.de an.

Eine spätere Akkreditierung ist nicht möglich. Aus organisatorischen Gründen (Personenkontrolle und Durchsicht der mitgeführten technischen Ausrüstung wie Foto-, TV-Kameras, Live-U ́s etc.) sollten sich Journalistinnen und Journalisten am 10. Juli 2019 bis spätestens 15:30 Uhr am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, Amtsstraße 1, 19249 Lübtheen, einfinden. Bitte führen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis sowie Ihren Presseausweis mit. Bei Verspätung ist eine Teilnahme - auch bei vorliegender Akkredi- tierung- nicht mehr möglich.

Pressearbeitsplätze sind am Veranstaltungsort nicht eingerichtet.

