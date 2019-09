Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Versuchter Einbruch in Vereinshaus des Vogelschutzvereins

Germersheim (ots)

Sachschaden im Bereich eines Fensters entstand bei einem versuchten Einbruch ins Vereinsheim des Vogelschutzvereins in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich Am Vogelpark. Der unbekannte Täter hatte den Zaun überstiegen und versucht ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

