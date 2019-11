Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und Polizeidirektion Pirmasens - Pirmasenser Drogenfahnder ermitteln in Frankreich - Drogenkurier mit 26kg Marihuana-Blüten festgenommen

Bereits seit Dezember 2018 sitzt in Frankreich ein 57-jähriger Drogenkurier aus Pirmasens in Haft. In seinem Mercedes Transporter hatten die französischen Behörden in einem extra geschaffenen Drogenversteck, in einer doppelten Zwischenwand, 26kg Marihuana-Blüten entdeckt und sichergestellt. Die Drogen waren für den deutschen Markt bestimmt. Das Fachkommissariat der Pirmasenser Kripo und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ermitteln seit Monaten in diesem Fall des internationalen Rauschgifthandels. Im September konnte nun der mutmaßliche Auftraggeber und Organisator der Drogentransporte, ein 46-jähriger serbischer Staatsbürger aus dem südwestpfälzischen Raum, festgenommen werden. Die zuständige Ermittlungsrichterin hatte gegen ihn Haftbefehl erlassen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Die Pirmasenser Drogenfahnder ermitteln im Rahmen der Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten auch in Frankreich. Die dort sichergestellten 26kg Drogen wurden mittlerweile nach Deutschland überführt, werden toxikologisch untersucht und dienen dann im deutschen Gerichtsverfahren als Beweismittel. Die sichergestellten Drogen haben einen Straßenverkaufswert von etwa 250.000 Euro. In die weiteren Ermittlungen wurde mittlerweile auch das BKA eingebunden.

