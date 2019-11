Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 03.11.2019, 23:00 Uhr bis 04.11.2019, 10:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Audi A4, der in der Herzog-Wolfgang-Straße in der Zufahrt zum Parkplatz des Anwesens Nr. 23 abgestellt war. Vermutlich wurde der Wagen dort von einem ein- oder ausparkenden Pkw an der Heckstoßstange (linke Seite) beschädigt. Es entstand Fremdschaden von ca. 1.500 EUR. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Unfallgeschehen wurde erst am 10.11.2019 zur Anzeige gebracht.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell