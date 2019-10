Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt Zwei Tatverdächtige nach Vergewaltigung festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 17-jährige Jugendliche und ihre 19-jährige Freundin trafen sich am Freitag (04.10.2019) in der Stuttgarter Innenstadt mit zwei der 17-Jährigen flüchtig bekannten Männer. Nach einem Diskothekenbesuch begaben sich alle vier Personen in ein Hotelzimmer eines Hotels im Stuttgarter Norden. Dort wurde die Jugendliche in der Nacht von den beiden Männern vergewaltigt. Nachdem die Geschädigte am Samstagmorgen (05.10.2019) die Tat zur Anzeige gebracht hatte, konnten Polizeibeamte im Hotelzimmer zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 25 Jahren festnehmen. Die beiden deutschen Staatsangehörigen werden am Sonntag (06.10.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt.

