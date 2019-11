Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aus Unachtsamkeit ins Feld gefahren - Totalschaden

Gersbach (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 08:20 Uhr, befuhr eine 58jährige Frau mit ihrem Renault Kangoo die K 6 in Fahrtrichtung Gersbach. Wohl aus Unachtsamkeit kam sie von der Straße ab und blieb in einem Feld neben der Fahrbahn liegen. Die Frau trug einen Schock davon, blieb aber sonst unverletzt. Der Totalschaden beträgt circa 7000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.

