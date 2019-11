Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 10.11.2019 zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in der Altheimer Straße 119 am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW-Golf und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Fremdschaden von ca. 700 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

