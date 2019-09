Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: sicher.mobil.leben - Kinder lernen bei der Aktion "Toter Winkel"

Kreis Viersen (ots)

"Bummis im Blick", diesen Teil des Mottos zum heutigen Kontrolltag drehten die Verkehrssicherheitsberater des Kreises Viersen um: Was hat ein Lkw-Fahrer im Blick, wenn er an einer Ampel steht? Wie groß ist der tote Winkel? Und als nächsten Schritt: Wie verhalte ich mich als Radfahrer oder Fußgänger, wenn neben mir an der Ampel ein Lkw hält? Dass sich diese Sichtweise lohnt, zeigen die Unfallzahlen: Im vergangenen Jahr verunglückten fünf Menschen im Kreis Viersen als Folge eines Abbiegefehlers, bei dem sich der/die Verletze im toten Winkel befand. Im laufen Jahr wurde bisher ein Mensch durch diese Ursache verletzt. Insgesamt registrierte die Polizei im Jahr 2018 73 Unfälle mit Verletzen unter Beteiligung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs. Im laufen Jahr sind es 39 Unfälle. Daher unser Appell an die Radfahrer und Fußgänger: Fahren Sie nicht mit dem Rad neben einem abbiegenden Lkw oder Bus! Fahren Sie aufmerksam und lassen Sie den Lkw/Bus abbiegen. Verzichten Sie auf Ihr Vorrecht! /wg (1074)

