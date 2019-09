Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 190911 Kempen: Mädchen stürzt mit dem Fahrrad, Pkw flüchtet

Kempen (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 10jähriges Mädchen aus Kempen gegen 18:30 Uhr die Straße "Blatendoop" in Richtung St.-Töniser Straße. Ein Pkw überholte sie und kam ihr dabei sehr nahe. Das Kind wich nach rechts aus, stieß gegen den Spiegel eines geparkten Autos und stürzte. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das leicht verletzte Mädchen zu kümmern. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel.: 02162/377-0/ jp (1072)

