POL-HAM: Einbruch in die Citygalerie: Polizei sucht Tatverdächtigen

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Freitag, 6. September, gegen 1.40 Uhr, in die Citygalerie am Westring eingebrochen. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die das Gebäude durchsuchte. Dabei konnten abgesehen von der beschädigten Eingangstür der Citygalerie keine Einbruchspuren an den innenliegenden Geschäften festgestellt werden. Der Täter war nicht mehr vor Ort. Er soll zirka 1,50 bis 1,60 Meter groß und schlank sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine weiße Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

