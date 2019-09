Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Führerschein und Auto nach verbotenen Rennen beschlagnahmt

Hamm-Herringen (ots)

Nach einem verbotenen Autorennen am Donnerstag, gegen 22.25 Uhr, über die Dortmunder Straße und Wilhelmstraße beschlagnahmte die Polizei ein Chevrolet Camaro und einen Führerschein. Nach Zeugenaussagen lieferte sich der 28-jährige Fahrer ein Rennen mit einem BMW-Fahrer. Die beiden Männer ließen wiederholt an rotlichtzeigenden Ampeln in Richtung Innenstadt die Motoren aufheulen, um dann bei Grünlicht Vollgas zu geben. Dabei erreichten die Fahrzeuge geschätzte 100 bis 120 km/h. Der Chevrolet konnte durch die Polizei an der Einmündung zur Otto-Brenner-Straße angehalten werden. Der BMW konnte nicht mehr angetroffen werden. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

