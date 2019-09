Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Norden (ots)

Ein zehnjähriger Junge wurde am Donnerstag, 5. September, gegen 18.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße leicht verletzt. Der Junge befuhr den Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung und stieß an der Einmündung zur Straße Op`n Spitol mit einem Pkw zusammen. Eine 78-jährige Frau beabsichtigte mit einem Dacia von der Straße Op`n Spitol nach rechts auf die Münsterstraße abbiegen und konnte den Jungen nicht rechtzeitig erkennen. Der Zehnjährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell