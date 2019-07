Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Harsum - weißer VW Transporter beschädigt

Hildesheim (ots)

Harsum, Ostpreußenstraße(fm) Am Donnerstag, 25.Juli, gegen 19:00 Uhr, parkte ein 47-jähriger aus Harsum seinen weißen VW Transporter am Fahrbahnrand der Ostpreußenstraße 10 in Harsum. Am Freitagmorgen, als er den Transporter wieder nutzen wollte, stellte er einen Unfallschaden an der Fahrertür des Transporters fest. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverusacher geben können und bittet um fernmündliche Nachricht unter 05066-9850

