POL-HI: ALFELD (wat) Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzen Kradfahrern -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Mittwoch, d. 24.07.2019, 21:45 Uhr Gemarkung Sibbesse, L 482, Petze Rtg. Segeste

2 männliche Motorradfahrer im Alter von 39 u. 21 Jahren befahren die Landesstraße 482 aus Rtg. Petze in Rtg Segeste. In einer Kurve kommen beide Motorrafahrer aufgrund von Weizenkorn auf der Fahrbahn, welches vermutlich von einem landwirtschaftlichen Gespann verloren wurde, zu Fall und werden leicht verletzt. An den Motorrädern entsteht ein Sachschaden von jeweils ca. 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

