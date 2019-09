POL-HAM: Ladendieb gesucht

Polizeipräsidium Hamm

Nach einem Ladendiebstahl am Donnerstag, 5. September, in einem Kaufhaus am Westring, Ecke Westentor, sucht die Polizei einen Unbekannten. Gegen 17.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin, wie der Dieb Schuhe und Socken in seine Tasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als sie ihn ansprach, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige ist zirka 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur, sehr kurze Haare und ein auffälliges Muttermal am rechten Hinterkopf. Er trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke mit einem Cannabis-Aufdruck auf Vorder- und Rückseite. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

