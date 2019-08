Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Reifenstecher

Bückeburg (ots)

(ma)

Nach Hinweisen von Zeugen konnte am Montag gegen 23.30 Uhr ein 19jähriger Bückeburger durch Polizeibeamte überprüft werden, der im Tatverdacht steht, in Bückeburg an mindestens drei abgestellten Pkw mehrere Reifen zerstochen zu haben.

Der 19jährige hatte ein Messer in seinem Besitz, mit dem er die Autoreifen von Fahrzeugen auf dem Unterwallweg und Dr.-Witte-Platz zerstörte.

Begleitet wurde der Bückeburger von einem 23jährigen Bückeburger, der ebenfalls ein Messer mitführte und einem 23jährigen Auetaler bzw. einer 16jährigen Jugendlichen aus Porta Westfalica.

Inwieweit die Begleiter sich strafbar gemacht haben oder ebenfalls Reifen zerstochen haben, müssen weitere Ermittlungen ergeben.

Beide aufgefundene Messer wurden sichergestellt.

Die Polizei hat derzeit drei Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 19jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell