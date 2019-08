Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Streit im Verkehrsraum eskaliert

Auetal (ots)

(swe). Am Dienstag kommt es gegen 19.08. Uhr im Auetal, Osterfeld, zu einer eskalierenden Verkehrssituation zwischen einem 60-jährigen Auetaler und einem bislang unbekannten Mann mit einem BMW mit Hannoveraner Zulassung. Nach den Angaben des 60-jährigen Auetalers fuhr der BMW mehrfach sehr dicht auf den vorausfahrenden Pkw des Auetalers auf, hupt und drängelt. Als der Auetaler aus seinem Pkw aussteigt, um den Mann zur Rede zu stellen, fährt der BMW-Fahrer auf den Auetaler zu und der muss zur Seite springen, um nicht von dem BMW erfasst zu werden. Im weiteren Verlauf bedroht der BMW-Fahrer den Auetaler noch mit den Worten "Ich komme heute Nacht und bringe Dich um!" Im weiteren Verlauf der Eskalation der Situation wird noch der Türgriff des BMW von außen abgerissen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an. Beim Halter des BMW in Langenhagen wird eine sogenannte "Gefährderansprache" durchgeführt.

