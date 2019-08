POL-NI: Nienburg/Verden-Binnenschiff blockiert Weser

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(BER)Am Dienstagvormittag, 06.08.2019, gegen 08.45 Uhr, befuhr ein mit 1.000 Tonnen Kies beladenes Binnenschiff die Weser von Dörverden in Richtung Langwedel. In Höhe der Ortschaft Rieda geriet das ca. 77 Meter lange Schiff aufgrund eines technischen Defektes außer Kontrolle und prallte gegen die Uferböschung. Durch den Aufprall schlug das über 8 Meter breite Lastschiff quer und versperrte danach die gesamte Fahrrinne. Dem Schiffsführer gelang es nicht mehr, sein Fahrzeug aus eigener Kraft wieder freizubekommen. Einem in die entgegengesetzte Richtung fahrenden Schiffsführer eines Motorbinnenschiffes gelang es, den Havaristen zu bergen und ihn zur Schleuse nach Dörverden zu schleppen. Mögliche Schäden am Schiff sowie an der Wasserstraße werden zurzeit ermittelt. Dazu wurden u.a. Taucher angefordert. Die zuständige Wasserschutzpolizei aus Nienburg entsandte das Polizeiboot zur Unfallstelle, der Schiffsverkehr auf der Weser wurde bis ca. 10.30 Uhr gesperrt.

