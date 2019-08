Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

En Herrensportrad der Marke Bulls, Typ Sharptail Street 3, ist am Samstag in der Zeit von 21.30 bis 23.30 Uhr in Bückeburg, Durchgang vom Marktplatz zur Volksbank, gestohlen worden, obwohl das Zweirad mit einem Kabelschloss gesichert war, das der Dieb durchtrennt zurückließ.

Das entwendete zwei Jahre alte Fahrrad hat eine schwarze Grundfarbe mit neongelben Farbinhalten im Rahmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell