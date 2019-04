Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bergen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es um 18:05 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines VW Golf fuhr in Richtung Wohlde, als ein vor ihm Fahrender abbremste, um nach rechts in die Bergstraße einzubiegen. Dies bemerkte der Golffahrer zu spät und fuhr auf. Der Angefahrene entfernte sich, obwohl an seinem Fahrzeug ein nicht unerheblicher Schaden entstanden sein müsste. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein silbernes SUV.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bergen, Tel.: 05051/471660, zu melden.

