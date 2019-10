Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigungen auf Kindergartengelände

In der Zeit zwischen Mittwoch, 2. Oktober 2019, 18:00 Uhr, und Montag, 7. Oktober 2019, 7:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Außengelände eines Kindergartens im Großen Kamp West. Dort zertrümmerten sie zwei Holzstühle, rissen ein Vogelhaus von einem Baum und verteilten Klinkersteine über das gesamte Gelände. Darüber hinaus warfen sie 3 zuvor entwendete Einkaufswagen über den Zaun des Kindergartens. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 07.Oktober 2019, gegen 18.30 Uhr kam es in der Industriestraße, vor einem dortigen Restaurant, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine männliche Person, die zuvor Gast in dem Restaurant gewesen war, fuhr mit dem Fahrrad gegen einen geparkten Opel Corsa. Anschließend entfernte sich die Person von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

